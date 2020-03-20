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В Йорданії вводять комендантську годину через коронавірус

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 18:28
В Йорданії вводять комендантську годину через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Комендантська година вводиться з 21 березня

Уряд Йорданії оголосила про введення комендантської години на території всієї країни через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RoyaNews.

Повідомляється, що комендантська година буде введений з 21 березня.

"З огляду на те, що переживає наш регіон і світ в цілому у надзвичайних епідеміологічних умовах, прийнятий указ департаменту оборони: забороняється переміщення та перебування людей на вулицях на території всього королівства починаючи з сьомої ранку 21 березня 2020 року і до подальших розпоряджень", - сказав міністр інформації Йорданії Амжад Адалія.

У зв'язку з новим указом будуть закриті всі магазини. Про механізм поповнення необхідних товарів громадянам буде оголошено вранці у вівторок.

Подібне рішення було прийнято, за словами міністра, у зв'язку з тим, що громадяни нехтують рекомендаціями залишатися у своїх будинках і виходити тільки при крайній потребі.

Порушників комендантської години чекає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до року.

Раніше за пандемії COVID-19 лідери країн Євросоюзу домовилися про закриття кордонів блоку на 30 днів. Винятком стануть громадяни країн EFTA (Європейська асоціація вільної торгівлі, входять Ісландія, Норвегія, Швейцарія і Ліхтенштейн) і Великобританії.

Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі 20 березня - у матеріалі РБК-Україна.

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