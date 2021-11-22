Інвестори побачили ризики роботи з Кабміном через проблему виплат за "зелену" електроенергію, - економіст

"Останні два тижні дуже перелякані були іноземні інвестори саме через цю інформацію. І майже всі розмови точилися саме навколо цієї інформації. Це дуже негативний сигнал для будь-якого інвестора", - сказав Фурса.

За його словами, борги мають виплачуватися, але в ситуації, яку створив Кабмін, цей процес повністю порушено і довіри до уряду немає.

"Чому це дуже негативно взагалі для інвестиційного клімату країни? Тому що коли інвестор приходить, він вимагає одного - верховенства права, тобто правила гри. А коли держава просто в певний момент часу вирішує, що вона не любить когось конкретного і можу дозволити собі не платити йому, то наступного разу держава може не любити когось іншого і також тиснути на нього. А оскільки це не може бути прогнозованим, то це просто руйнує бізнес-середовище", - сказав Фурса.