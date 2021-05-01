Інвестори вимагають від Шмигаля зупинити тиск на галузь "зеленої" енергетики

Як зазначається в листі, 30 квітня 2021 року провідні асоціації з ВДЕ звернулись до прем’єр-міністра та голови Верховної ради щодо можливих змін у Податковий кодекс України з запровадження акцизного податку на продаж електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.

Згідно звернення, у разі прийняття таких змін будуть піддані сумніву гарантії уряду, взяті на себе під час підписання меморандуму про взаєморозуміння 10 червня 2020 року, які були законодавчо визнані законом України №810-IX від 21 липня 2020 року.

Асоціації також повідомили, що станом на 1 серпня 2020 року, положення Податкового кодексу визначають реалізацію електричної енергії з ВДЕ як операцію, що не підлягає оподаткуванню акцизним податком. Відповідно введення акцизного податку на продаж “зеленої” електроенергії не лише сприятиме внесенню значних змін до чинного законодавства України, погіршить регуляторне середовище для виробників з ВДЕ, але й призведе до фактичного зниження "зеленого" тарифу ще на додаткові 3,2% - 40% для діючих станцій.

"Запровадження акцизного податку на електроенергію з ВДЕ призведе де-факто до погіршення умов економічної діяльності виробників та грубого порушення прав інвесторів у відповідні проекти... Ми сподіваємось, що при розгляді зазначених ініціатив Уряд України та Верховна рада зважатимуть на всі ризики від таких рішень для іміджу України як стабільного партнера та інвестиційно привабливої країни", - йдеться в листі.