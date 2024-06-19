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Инвесторы в "зеленую" энергетику Украины не получили 40% заработанных денег

Фото: инвесторы в "зеленую" энергетику Украины не получили 40% заработанных денег (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Уровень задолженности перед предприятиями возобновляемой энергетики Украины составляет более 40% в 2022 году, а в текущем году уже достигает 40%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Так, сообщается, что уровень расчетов Гарпока перед производителями зеленой энергии составляет: за 2024 год – 62,54%, за 2023 год – 89,16%, за 2022 год – 59,8%.

Самый низкий уровень расчетов – за май 2022 г. (25,1%), март 2022 г. (29,3%) и июнь 2022 г. (34%).

Ранее сообщалось, что Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает правительство найти финансовый ресурс для Энергоатома (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, "Укрэнерго" и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.

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