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Инвесторы выступают против финансирования "зеленой" энергетики из госбюджета, - нардеп

Фото: инвесторы выступают против финансирования "зеленой" энергетики из госбюджета (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает перевести финансирование отрасли "зеленой" энергетики в 2023 году полностью на государственный бюджет, что вызывает беспокойство у инвесторов, поскольку они выступали и выступают против такого механизма финансирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

"На замену более или менее работающему механизму дофинансирования зеленой энергетики через тариф для промышленности, НКРЭКУ надумало, что 100% выплат должно производиться из госбюджета. Хотя никогда такого способа финансирования раньше не было и бюджетных денег инвесторы ни разу не просили", - заявил Гончаренко.

Он напомнил, что еще с 2019 года законодатели ввели норму, что 20% выплат предприятиям зеленой энергетики должно покрываться из бюджета – несмотря на сопротивление самих зеленых инвесторов.

По его словам, инвесторы очень удивлены такой идее НКРЭКУ, потому что и не думали переводить финансирование отрасли ВИЭ на бюджет воюющей страны.

"Думаю, что она все-таки не сработает, потому что на зеленую энергетику Европа сейчас делает огромный приоритет и партнеры могут нас не понять", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы.

Он подчеркнул, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

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