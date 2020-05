Інвестиційні аналітики розповіли, як заробляти на IPO

IPO залишається одним з ефективних інструментів залучення фінансування. Венчурні бізнесмени, які інвестують на ранніх етапах розвитку стартапів, заробляють в десятки разів більше раніше вкладених коштів.

Про це заявив інвестиційний аналітик "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус в коментарі Delo.ua.

Як зазначає видання, ІРО (англ. Initial Public Offering - первинна публічна пропозиція) - перший публічний продаж акцій приватної компанії, у формі продажу депозитарних розписок на акції, яка здійснюється для залучення додаткового акціонерного (спекулятивного і довгострокового) капіталу як від приватних інвесторів, так і від інституційних (великих банків і компаній).

За словами аналітиків, процес IPO цікавий як вже існуючим інвесторам компанії-емітента, так і стороннім інвесторам, які хочуть стати акціонерами й одержувати прибуток компанії в якості позитивної різниці цін на акції та майбутніх дивідендів від чистого прибутку емітента.

При цьому, експерти закликають пам'ятати про ризики, пов'язані з інвестиціями в IPO, оскільки не всі компанії дають хорошу прибутковість (26 компаній (27,95%) показали зниження цін акцій у локап-періоді в середньому на -24%, а 30 емітентів (32,25%) зараз знаходяться в негативній зоні за ціною в середньому на -46%).

"Фрідом Фінанс Україна і її клієнти-інвестори у 2020 році взяли участь в 7 ІРО (Schrodinger Inc (SDGR), Beam Therapeutics Inc (BEAM), PPD Inc (PPD), Revolution Medicines (RVMD), Passage BIO (PASG), ORIC Pharmaceuticals (ORIC), Lyra Therapeutics (LYRA)), з них усі показували прибутковість вище 10% аж до 70% в перший день торгів і від -4% до + 286% станом на зараз (понад 3 місяців), середня прибутковість до локап-періоду + 63%. 5 з 7 компаній-емітентів - це фармацевтичні компанії, які зараз, на хвилі карантину і боротьби з вірусами користуються популярністю серед інвесторів. Ціна акцій кожної компанії варіюється від $16 до $27 за акцію, що є доступним для середньостатистичного інвестора", - сказав інвестиційний аналітик "Фрідом Фінанс Україна" Степан Джус.

Що стосується перспективних вкладень, відзначають аналітики, то особливо популярними серед інвесторів на хвилі коронавірусу стали американські фармацевтичні компанії. У зв'язку з оголошенням глобальної пандемії ринки впали на -37% з 21 лютого 2020 р., що призвело до "карантинної кризи" економік світу, але вже 23 березня конгрес США виділив фінансування на покриття корпоративних боргів, компенсації та відновлення економіки, що дало свої результати, оскільки ринок з того часу знову зріс на +34,7% (станом на 21.05.2020).

Експерти ринку також навели приклади декількох IPO, які вважають найбільш перспективними. Так, Warner Music Group (TBA) оголосила про найбільшою квартальної виручки за 16 років – $1,256 млрд, чистий прибуток склав $122 млн. Vroom Inc (VRM) - платформа для купівлі та продажу автомобілів (аналог знайомих нам avto.ria.ua і rst.ua). Сам ринок уживаних авто виріс з $693 млрд у 2015-му до $841 млрд у 2019-му. Платформа бізнес-аналітики ZoomInfo Technologies Inc. планує оприлюднити IPO вже в червні, що може стати одним з перших технологічних списків з початку пандемії коронавірусу.

