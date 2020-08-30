Инвестиции в себя: Арахамия объяснил, почему деньги из "коронавирусного" фонда идут на дороги

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Гроші на будівництво доріг, взяті з фонду боротьби з коронавірусом - це "інвестиції в самих себе". За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, гроші повинні працювати.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Якби ми їх не витратили (гроші з "коронавірусного" фонду на будівництво доріг, - ред.), то тоді б не робили дороги і потім позичали на дороги. Тобто ці гроші ми б все одно позичали, тільки пустили б не на коронавірус, а на дороги", - сказав нардеп.

Арахамія також розповів про плани з будівництва доріг.

"Гроші повинні працювати. Кожна гривня, яка вкладена в дороги, шість гривень приносить протягом чотирьох років в бюджет. Це інвестиція в самих себе. Ми наближаємося до того, щоб в цьому році зробити 4 200 км, це історичний рекорд, а програма - за п'ять років зробити 20 тисяч км ", - сказав він.

Нагадаємо, уряд анонсував у 2020 році тотальні зміни в дорожній галузі.

Також РБК-Україна повідомляло, що у 2020 році в Україні планується розпочати будівництво мережі швидкісних шосе та автомагістралей з максимально допустимою швидкістю 110-130 км / год.

Зазначимо, що у 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн.