ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Інвестувати у первинне житло вигідно у дев’яти регіонах України: який прибуток можна отримати

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 15:44
Інвестувати у первинне житло вигідно у дев’яти регіонах України: який прибуток можна отримати Фото: 75% вкладають у первинний ринок житла на початкових стадіях будівництва (колаж РБК-Україна)
Автор: Леся Панченко

Первинний ринок житла інвестиційно привабливий лише у 9-ти регіонах та 8-ми обласних центрах України. Цим користуються понад 75% інвесторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження ГІС "Увекон".

Згідно з дослідженням, у 2020 році найбільш привабливими для інвестування у первинний ринок житла були такі регіони (у порівнянні з попереднім роком у доларовому еквіваленті): Вінницька область — зростання на 25,5%, Хмельницька — на 14,9%, Закарпатська — на 13,4%, Херсонська — на 12,9%, Донецька та Волинська — на 12,6% кожна, Черкаська — на 11%, Рівненська — на 10,8%, Миколаївська – на 10,5%.

При цьому серед обласних центрів показники інвестиційної привабливості первинного ринку дещо відрізняються: у Вінниці зростання цін в доларовому еквіваленті на первинному ринку за підсумками 2020 року становить 26,6%, у Хмельницькому – 16,9%, Луцьку – 15,1%, Києві – 14,8%, Черкасах та Сумах – на 11,8% кожна, Рівному – 10,7%, Херсоні – 10,3%.

"Темпи зростання цін на первинному ринку житла у вказаних регіонах та обласних центрах перевищували дохідність від альтернативних інвестицій, таких як купівля облігацій внутрішньої державної позики та відсотки за банківськими депозитами", — зазначив Роман Шепетько, інвестиційний аналітик ГІС "Увекон".

Водночас зростання цін на первинне житло у Сумській області (10%), Миколаєві (10%) та Ужгороді (9%) дорівнювало дохідності від альтернативних інвестицій: нижче від первинних ОВДП, номінованих у гривні (дохідність 10,2%), але вищими за середні процентні ставки банків за строковими депозитами для фізичних осіб, які становили 8,7%.

Темпи зростання цін на первинному ринку квартир в інших регіонах були нижчими за дохідність від вищевказаних альтернативних способів інвестування.

Володимир Шалаєв, генеральний директор групи компаній "Увекон", підкреслив, що за останні 3 роки інвестиційна привабливість житлової нерухомості базувалася на кількох основних чинниках, серед яких:

  • Обмежені можливості для зберігання та примноження коштів громадян.
  • Низька довіра до державних цінних паперів, якими є облігації внутрішньої державної позики.
  • Розвиток нових якісних форматів житла.
  • Інфляція та зростання споживчих цін на товари та послуги.
  • Зниження дохідності у 2020 році від інвестування в ОВДП, а також зменшення ставок за строковими депозитами для громадян.

За його словами, на цей момент понад 60% всіх інвесторів у житло, намагаються як мінімум зберегти свої кошти. З них понад 75% вкладають у первинний ринок житла: переважно на початкових стадіях будівництва, коли вартість кв.м на 15-20% менша за ціну співставної по характеристикам квартири на вторинному ринку.

"З 2018 року дотепер з моменту вкладання коштів на первинному ринку до продажу прав на майбутню квартиру (за 3-4 місяці до введення об’єкту в експлуатацію), потенційний інвестор міг отримати від вкладеної суми прибуток в середньому на 30-35% у гривні (понад 20% у доларах)", — розповів фахівець.

Ставки за банківськими депозитами (за даними НБУ) терміном на 12 місяців в період з 2018 року по липень 2021 року в гривні знизилися в середньому з 14,9% до 7,5%, а в доларах США — з 2,9% до 0,8%. Натомість за вказаний період вартість житла на первинному ринку в доларовому еквіваленті в найбільш інвестиційно привабливих регіонах зросла щонайменше на 15%.

Раніше ми розповідали, які формати цікавлять сьогодні покупців заміської нерухомості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі