Интим без давления: что такое активное согласие и как построить здоровые отношения

Как определить здоровые сексуальные отношения и активное согласие (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Здоровые сексуальные отношения базируются на взаимном согласии, стремлении обоих партнеров получить и дать удовольствие и отсутствии вреда друг другу и обществу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала сексолог и психолог Святослава Федорец.

Основные признаки здорового секса

По словам эксперта, в сексе важно, чтобы все происходящее было добровольным и желанным для обоих.

"Все, что мы делаем в сексе, делается по взаимному согласию. Все направлено на то, чтобы получить и дать удовольствие. И это у обоих партнеров", - подчеркивает Федорец.

Что такое активное согласие

Сексолог советует научиться слушать не только слова, но и тело партнера.

"Голова может говорить: "Да, я согласна", а тело все сжалось, и человек показывает телом, что ему некомфортно", - пояснила она.

Эксперт отметила, что иногда люди соглашаются на определенные сексуальные практики, в частности секс втроем или обмен партнерами, не по собственному желанию, а из-за страха потерять отношения, ревности или стремления казаться современными. В таких случаях речь не идет о настоящем согласии.

Однако согласие всегда можно отозвать.

"Если я сейчас дала согласие, это не значит, что оно пожизненное. Это согласие можно забрать. И в сексе это нормально", - подчеркнула Федорец.

Она подчеркнула, что во время экспериментов в сексуальной сфере важно быть готовыми к тому, что реальный опыт может оказаться совсем другим, чем представлялось.

 

Отношения