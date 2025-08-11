Интим без давления: что такое активное согласие и как построить здоровые отношения
Здоровые сексуальные отношения базируются на взаимном согласии, стремлении обоих партнеров получить и дать удовольствие и отсутствии вреда друг другу и обществу.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала сексолог и психолог Святослава Федорец.
Основные признаки здорового секса
По словам эксперта, в сексе важно, чтобы все происходящее было добровольным и желанным для обоих.
"Все, что мы делаем в сексе, делается по взаимному согласию. Все направлено на то, чтобы получить и дать удовольствие. И это у обоих партнеров", - подчеркивает Федорец.
Что такое активное согласие
Сексолог советует научиться слушать не только слова, но и тело партнера.
"Голова может говорить: "Да, я согласна", а тело все сжалось, и человек показывает телом, что ему некомфортно", - пояснила она.
Эксперт отметила, что иногда люди соглашаются на определенные сексуальные практики, в частности секс втроем или обмен партнерами, не по собственному желанию, а из-за страха потерять отношения, ревности или стремления казаться современными. В таких случаях речь не идет о настоящем согласии.
Однако согласие всегда можно отозвать.
"Если я сейчас дала согласие, это не значит, что оно пожизненное. Это согласие можно забрать. И в сексе это нормально", - подчеркнула Федорец.
Она подчеркнула, что во время экспериментов в сексуальной сфере важно быть готовыми к тому, что реальный опыт может оказаться совсем другим, чем представлялось.
