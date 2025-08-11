ua en ru
Пн, 11 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Интим без давления: что такое активное согласие и как построить здоровые отношения

Понедельник 11 августа 2025 09:45
UA EN RU
Интим без давления: что такое активное согласие и как построить здоровые отношения Как определить здоровые сексуальные отношения и активное согласие (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Святослава Федорец

Здоровые сексуальные отношения базируются на взаимном согласии, стремлении обоих партнеров получить и дать удовольствие и отсутствии вреда друг другу и обществу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала сексолог и психолог Святослава Федорец.

Основные признаки здорового секса

По словам эксперта, в сексе важно, чтобы все происходящее было добровольным и желанным для обоих.

"Все, что мы делаем в сексе, делается по взаимному согласию. Все направлено на то, чтобы получить и дать удовольствие. И это у обоих партнеров", - подчеркивает Федорец.

Что такое активное согласие

Сексолог советует научиться слушать не только слова, но и тело партнера.

"Голова может говорить: "Да, я согласна", а тело все сжалось, и человек показывает телом, что ему некомфортно", - пояснила она.

Эксперт отметила, что иногда люди соглашаются на определенные сексуальные практики, в частности секс втроем или обмен партнерами, не по собственному желанию, а из-за страха потерять отношения, ревности или стремления казаться современными. В таких случаях речь не идет о настоящем согласии.

Однако согласие всегда можно отозвать.

"Если я сейчас дала согласие, это не значит, что оно пожизненное. Это согласие можно забрать. И в сексе это нормально", - подчеркнула Федорец.

Она подчеркнула, что во время экспериментов в сексуальной сфере важно быть готовыми к тому, что реальный опыт может оказаться совсем другим, чем представлялось.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения
Новости
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Дроны впервые атаковали Коми: россияне жалуются на "бавовну" на Ухтинском НПЗ (фото, видео)
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН