Інтервал між щепленнями вакциною AstraZeneca можуть ще більше збільшити

Інтервал між щепленнями при вакцинації в Україні препаратом AstraZeneca можуть збільшити ще більше. Оскільки перше щеплення теж працює, інтервал може становити більше ніж 90 днів.

За його словами, на сьогодні є підтвердження того, що Україна отримає вакцину від AstraZeneca з Південної Кореї в рамках механізму COVAX. І якщо друга партія Covishield не надійде з Індії до кінця травня, то другу дозу вводитимуть саме південнокорейською вакциною, яка буде вже в квітні.

"Але навіть якщо пройде 12 тижнів після щеплення першою дозою, це не означає, що необхідно терміново ввести другу. Швидше за все, через місяць-два ми отримаємо дані, що треба інтервал не 90 днів, а навіть більше. Перша доза також працює. І з точки зору епідефективності нам треба максимально охопити населення першою дозою з відстрочкою другої. Але це стосується тільки вакцини від AstraZeneca/Covishield", - додав Лапій.