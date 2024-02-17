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Интерпол выдал ордера на арест боевиков, нападавших на Косово

Фото: Интерпол выдал ордера на арест боевиков, нападавших на Косово (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Интерпол выдал ордера на арест всех подозреваемых в нападении в Банске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внутренних дел Косово Джелал Свечла сообщил, что Интерпол выдал ордера на арест всех лиц, подозреваемых в нападении, которое произошло в Банске.

По информации местных СМИ, список содержит имена 19 человек. Среди них бывший высокопоставленный политик косовских сербов Милан Радойчич, который уже публично признал свою причастность к перестрелке.

Считается, что все подозреваемые находятся в Сербии.

"Это важный шаг, и как таковой он возымеет полный эффект, когда Сербия, которая укрывает и укрывает этих террористов, передаст их нашим властям, чтобы они предстали перед правосудием", - написал Свецчы в Facebook.

Конфликт между Косово и Сербией

По словам Косовских властей, 24 сентября около 30 сербских боевиков пересекли северную границу, убили полицейского и установили баррикады. После была многочасовая перестрелка  с местными правоохранителями

Власти страны объявили о спецоперации по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шестерых и убийством трех человек. 

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна ку беспорядкам отношения не имеет.

В настоящее время миротворческий контингент НАТО в Косово насчитывает 4500 военнослужащих из 27 стран, его возглавляет Турция.

 

 

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Косово