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Інтерактивну карту злочинності хочуть запустити в Україні: до яких даних буде доступ

Автор: Юлія Струк

В Офісі генерального прокурора хочуть запустити інтерактивну карту злочинності в державі. Запуск має відбутися на базі Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це повідомляє прес-служба ОГП.

"Зараз готуємось до запуску на базі ЄРДР інтерактивної карти злочинності в державі, яка відкриє громадянам доступ не тільки до інформації про зареєстровані протиправні кримінальні діяння в Україні, а й в окремих областях, територіальних громадах, містах і селах", - сказано у повідомленні.

В Офісі генпрокурора також хочуть розробити єдину звітність про правопорушення з ознаками корупції, пов’язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, та щодо дітей, які перебувають у конфлікті з законом.

У матеріалі "Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей" РБК-Україна писало, що в Україні зростає кількість злочинів проти неповнолітніх. Також з початку року країну накрила хвиля самогубств підлітків. Одна з причин небезпечної тенденції - наслідки карантину, введеного через коронавірус.

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