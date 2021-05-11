Інтерактивну карту злочинності хочуть запустити в Україні: до яких даних буде доступ
В Офісі генерального прокурора хочуть запустити інтерактивну карту злочинності в державі. Запуск має відбутися на базі Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Про це повідомляє прес-служба ОГП.
"Зараз готуємось до запуску на базі ЄРДР інтерактивної карти злочинності в державі, яка відкриє громадянам доступ не тільки до інформації про зареєстровані протиправні кримінальні діяння в Україні, а й в окремих областях, територіальних громадах, містах і селах", - сказано у повідомленні.
В Офісі генпрокурора також хочуть розробити єдину звітність про правопорушення з ознаками корупції, пов’язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, та щодо дітей, які перебувають у конфлікті з законом.
У матеріалі "Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей" РБК-Україна писало, що в Україні зростає кількість злочинів проти неповнолітніх. Також з початку року країну накрила хвиля самогубств підлітків. Одна з причин небезпечної тенденції - наслідки карантину, введеного через коронавірус.