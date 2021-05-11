Інтерактивну карту злочинності хочуть запустити в Україні: до яких даних буде доступ

"Зараз готуємось до запуску на базі ЄРДР інтерактивної карти злочинності в державі, яка відкриє громадянам доступ не тільки до інформації про зареєстровані протиправні кримінальні діяння в Україні, а й в окремих областях, територіальних громадах, містах і селах", - сказано у повідомленні.

В Офісі генпрокурора також хочуть розробити єдину звітність про правопорушення з ознаками корупції, пов’язані з легалізацією майна, одержаного злочинним шляхом, та щодо дітей, які перебувають у конфлікті з законом.