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"Интер Майами" Бекхэма уволил другого воспитанника Фергюсона: там играет украинец

Фото: Фил Невилл остался без работы (miamiherald.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство американского "Интера Майами" указало на дверь главному тренеру команды Филу Невиллу. Он проработал во Флориде 2,5 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов остался без коуча. 46-летний специалист провалил старт сезона-2023 в североамериканской МЛС.

Фил Невилл потерял должность на фоне неудовлетворительных результатов "цапель". "Интер Майами" потерпел четыре поражения подряд и десять в общей сложности за 15 туров регулярного чемпионата. Флоридцы – безнадежный аутсайдер Восточной конференции.

"Интер Майами", однако, сохраняет шансы на плей-офф сезона. "Чапли" набрали 15 очков и лишь на пять пунктов отстают от 9-го места, позволяющего продолжить борьбу в 1/16 финала турнира.

Для Фила Невилла футбольный проект его давнего друга Дэвида Бекхэма был вторым самостоятельным тренерским опытом. В 2018-2021 гг. он работал с женской сборной Англии. До этого англичанин являлся ассистентом главного тренера в испанской "Валенсии", МЮ и молодежной сборной Англии.

Кто такой Фил Невилл

Уроженец английского Бери, один из "птенцов Ферги" – воспитанников сэра Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед". Защищал цвета манкунианцев в 1994-2005 гг.

В рядах МЮ Невилл 6 раз стал чемпионом Англии, завоевал 3 Кубка Англии, выиграл 3 Суперкубка Англии, триумфовал в Лиге чемпионов 1998/99 и Интерконтинентальном кубке-1999. Еще 8 сезонов игровой карьеры отдал ливерпульскому "Эвертону".

После завершения профессиональных выступлений стал вегетарианцем. Стал активистом американской организации по правам животных PETA. Старший брат – Гари Невилл – воспитанник и легенда МЮ.

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