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Більш інтенсивна: вчений дав прогноз щодо нової хвилі коронавірусу в Україні

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 08:39
Більш інтенсивна: вчений дав прогноз щодо нової хвилі коронавірусу в Україні Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Директор Інституту біохімії імені А. В. Палладіна Національної академії наук України, академік Сергій Коміссаренко вважає, що останній сплеск захворюваності COVID-19 у країні - це все ж друга хвиля, а не третя. При цьому її удар може виявитися сильніше, ніж колишньої хвилі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Під замок. Чи можуть Україну знову закрити на "локдаун".

"Якщо подивитися на графік інфікування в країні, то у нас був пік, потім - спад. І зараз почався другий пік, який, думаю, буде продовжуватися ще до травня або навіть до червня. Можливо, він буде навіть більш інтенсивний, ніж перший пік", - сказав Комісаренко.

Нагадаємо, на початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля коронавірусу. Він додав, що у зв'язку з цим існує загроза нового жорсткого локдауну.

При цьому прем'єр зазначив, що медична система країни готова до третьої хвилі COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що згідно з прогнозами НАН, найближчим часом в Україні кількість нових випадків COVID досягне 10 тисяч в день.

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