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Инсульт можно предотвратить, если уделять внимание профилактике: как снизить риск

Фото: Инсульт можно предотвратить (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Инсульт является второй наиболее распространенной причиной смертности у людей старше 60 лет. Ежегодно только в Украине госпитализируют более 145 тысяч пациентов с инсультами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.

По данным медиков снизить риск приступа инсульта помогут:

  • контроль показателей АД, сахара и холестерина;
  • отказ от курения и алкоголя;
  • регулярная физическая активность;
  • поддержание здорового веса;
  • ежедневное употребление овощей и фруктов, ограничение потребления сахара, соли и еды с трансжирами;
  • управление стрессом;
  • соблюдение рекомендаций и назначений врача.

В случае беспокойства или трудностей по снижению необходимых рисков обратитесь к семейному врачу или терапевту для оценки индивидуальных рисков и получения квалифицированных советов.

В случае необходимости врач назначит обследование и направит на консультацию к врачу-специалисту - это безвозмездно по пакету "Первоначальная медицинская помощь".

Также семейный врач может выписать е-рецепт на лекарства, входящие в программу "Доступные лекарства".

Напомним, раньше мы объясняем, как различить инсульт и инфаркт и оказать первую помощь.

В то же время РБК-Украина развеяло основные мифы о боли в сердце.

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