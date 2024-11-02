Инсульт можно предотвратить, если уделять внимание профилактике: как снизить риск

По данным медиков снизить риск приступа инсульта помогут:

контроль показателей АД, сахара и холестерина;

отказ от курения и алкоголя;

регулярная физическая активность;

поддержание здорового веса;

ежедневное употребление овощей и фруктов, ограничение потребления сахара, соли и еды с трансжирами;

управление стрессом;

соблюдение рекомендаций и назначений врача.

В случае беспокойства или трудностей по снижению необходимых рисков обратитесь к семейному врачу или терапевту для оценки индивидуальных рисков и получения квалифицированных советов.

В случае необходимости врач назначит обследование и направит на консультацию к врачу-специалисту - это безвозмездно по пакету "Первоначальная медицинская помощь".

Также семейный врач может выписать е-рецепт на лекарства, входящие в программу "Доступные лекарства".