Инсульт можно предотвратить, если уделять внимание профилактике: как снизить риск
Инсульт является второй наиболее распространенной причиной смертности у людей старше 60 лет. Ежегодно только в Украине госпитализируют более 145 тысяч пациентов с инсультами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины.
По данным медиков снизить риск приступа инсульта помогут:
- контроль показателей АД, сахара и холестерина;
- отказ от курения и алкоголя;
- регулярная физическая активность;
- поддержание здорового веса;
- ежедневное употребление овощей и фруктов, ограничение потребления сахара, соли и еды с трансжирами;
- управление стрессом;
- соблюдение рекомендаций и назначений врача.
В случае беспокойства или трудностей по снижению необходимых рисков обратитесь к семейному врачу или терапевту для оценки индивидуальных рисков и получения квалифицированных советов.
В случае необходимости врач назначит обследование и направит на консультацию к врачу-специалисту - это безвозмездно по пакету "Первоначальная медицинская помощь".
Также семейный врач может выписать е-рецепт на лекарства, входящие в программу "Доступные лекарства".
Напомним, раньше мы объясняем, как различить инсульт и инфаркт и оказать первую помощь.
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