Инсульт молодеет: как распознать признаки болезни и ее предотвратить

Инсульт - это острое неотложное состояние, когда нарушается кровообращение в головном мозге, а его последствия могут быть разрушительными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, примерно 15 млн человек в мире ежегодно страдают от инсульта. 10 миллионов из них - умирают или навсегда теряют трудоспособность.
По данным Всемирной организации по исследованию инсультов, по состоянию на 2019 год более 62% случаев инсульта произошли с людьми в возрасте до 70 лет.
В Украине медицинская помощь при остром мозговом инсульте входит в Программу медицинских гарантий. Человек с подозрением на инсульт получает необходимую диагностику, а в случае подтверждения диагноза - лечение - бесплатно.
Инсульт - это состояние, которое возникает, когда поток крови и кислорода к мозгу внезапно прекращается или значительно замедляется. Это приводит к тому, что клетки мозга не получают необходимые им для функционирования питательные вещества, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а иногда и к смерти.
Существует два основных типа инсульта:
На риски инсульта может влиять много факторов. Некоторые из них невозможно контролировать, на другие же - повлиять можно. 90% инсультов потенциально можно предотвратить, если скорректировать некоторые факторы риска.
Работать с факторами риска, на которые вы можете повлиять. Особенно, если в вашей семье были случаи инсульта.
Существует специальная шкала F.A.S.T, с помощью которой можно вовремя идентифицировать инсульт:
Ранее сообщалось, что согласно новому исследованию на состояние сосудов человека могут существенно повлиять эмоции. При этом ученые назвали эмоцию, в разы повышающую риск возникновения инсульта.
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