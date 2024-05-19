Инсульт молодеет: как распознать признаки болезни и ее предотвратить

Инсульт - это острое неотложное состояние, когда нарушается кровообращение в головном мозге, а его последствия могут быть разрушительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, примерно 15 млн человек в мире ежегодно страдают от инсульта. 10 миллионов из них - умирают или навсегда теряют трудоспособность.

По данным Всемирной организации по исследованию инсультов, по состоянию на 2019 год более 62% случаев инсульта произошли с людьми в возрасте до 70 лет.

В Украине медицинская помощь при остром мозговом инсульте входит в Программу медицинских гарантий. Человек с подозрением на инсульт получает необходимую диагностику, а в случае подтверждения диагноза - лечение - бесплатно.

Причины инсульта

Инсульт - это состояние, которое возникает, когда поток крови и кислорода к мозгу внезапно прекращается или значительно замедляется. Это приводит к тому, что клетки мозга не получают необходимые им для функционирования питательные вещества, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а иногда и к смерти.

Существует два основных типа инсульта:

Ишемический инсульт: Это самый распространенный тип инсульта (85% случаев), который возникает в результате закупорки артерии, поставляющей кровь к мозгу. Закупорка может быть вызвана бляшкой, тромбом или эмболом.

Геморрагический инсульт: Этот тип инсульта случается реже (15% случаев), но является более опасным. Он возникает вследствие разрыва артерии в мозге, что приводит к кровоизлиянию.

На риски инсульта может влиять много факторов. Некоторые из них невозможно контролировать, на другие же - повлиять можно. 90% инсультов потенциально можно предотвратить, если скорректировать некоторые факторы риска.

Профилактика инсульта

Работать с факторами риска, на которые вы можете повлиять. Особенно, если в вашей семье были случаи инсульта.

регулярно измерять артериальное давление;

своевременно и в соответствии с назначениями врачей лечить гипертензию, диабет, болезни сердца;

периодически делать липидограмму;

придерживаться сбалансированного питания;

быть физически активными;

отказаться от курения и потребления алкоголя;

работать со стрессом, депрессией и тому подобное.

Как распознать инсульт?

Существует специальная шкала F.A.S.T, с помощью которой можно вовремя идентифицировать инсульт: