В Інституті раку у Києві збудують 5 нових корпусів в рамках "Великого будівництва"

Таке сталося вперше за сторічну історію інституту.

"У листопаді-грудні Інститут раку закупив обладнання майже на 800 млн грн - придбали новий лінійний прискорювач, апарати для комп'ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, ендоскопічні, лапароскопічні стійки, лабораторне обладнання, обладнання для діагностики та операцій", - розповів Безносенко.

Він також повідомив про плани масштабної реконструкції медичного закладу.

"Інститут раку в межах програми «Велике будівництво» розробив проєкт капітальної реконструкції та будівництва. Зараз у нас діє вісім будівель, а передбачається зведення ще п’яти нових корпусів, де ми зможемо надавати нашим пацієнтам абсолютно весь спектр онкологічних послуг", - повідомив він.

Також планується оновлення всієї матеріальної бази і капітальні ремонти наявних корпусів.

"Якщо вдасться реалізувати цей проєкт, у нас буде найбільший та водночас технологічніший медичний заклад в Україні", - поділився планами головлікар Інституту раку.