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Instagram заборонить дорослим писати дітям, які на них не підписані

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 23:05
Instagram заборонить дорослим писати дітям, які на них не підписані Фото: Instagram (pexels)
Автор: Даша Харченко

Соцмережа Instagram хоче захистити підлітків від повідомлень від дорослих. Так, планують заборонити повнолітнім користувачам писати дітям, які на них не підписані.

Про це пише BBC.

Також перед отриманням повідомлення від дорослого соцмережа попереджатиме, що дитині необов'язково відповідати на нього, якщо для неї це створюватиме дискомфорт.

Ще Instagram вводить "підказки безпеки". Їх показуватимуть підліткам, коли вони писатимуть дорослим, які проявляють "потенційно підозрілу поведінку".

Водночас багато дітей, як і дорослих, можуть зазначати у соцмережі несправжній вік.

Однак Instagram заявляє, що розробляє технологію штучного інтелекту, що допоможе ідентифікувати користувачів, які вказують свій несправжній вік.

Нагадаємо, днями мама восьмирічної дівчинки Мілани Маханець, яка почала зустрічатися з 13-річним блогером Пашею Пай, прокоментувала гучний скандал через гру дітей "у кохання", з публікаціями відвертих фото і відео в соцмережах. Дарина розповіла, що вже дала свідчення поліції в Ірпені.

Водночас правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 301 КК України "Ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів". Такі відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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