Другие правила. Как в США будут выбирать президента страны и какие могут быть сюрпризы

Пятого ноября этого года в США пройдут президентские выборы. Традиционно они будут определяющими для будущего не только самой страны, но и всего мира. Но в этот раз цена победы, в том числе для Украины, особенно высока. Если Джо Байден сохранит за собой президентское кресло, стоит ожидать, что текущая политика Вашингтона в отношении Киева останется в целом неизменной. Если же Дональд Трамп сможет вернуться в Белый дом, последствия для Украины в ее противостоянии с Россией будут непредсказуемыми.

Далее – ответы на основные вопросы, связанные с проведением президентских выборов в США

СОДЕРЖАНИЕ

Как американцы выбирают президента?

Что такое "колеблющиеся штаты" и как они определяют судьбу голосования?

Почему в США всегда говорят только о двух кандидатах в президенты?

Как происходит само голосование?

Могут ли снять с гонки Дональда Трампа?

Как американцы выбирают президента?

Основная особенность президентских выборов в США – победителем становится не тот, кто наберет большинство голосов избирателей, а тот за кого проголосует Коллегия выборщиков. Такая система выборов называется непрямой.

На практике американские избиратели голосуют за одного из кандидатов. После подсчета голосов на уровне каждого штата определяется победитель, который сможет делегировать определенное количество людей (как правило, активистов выдвинувшей его партии) в Коллегию выборщиков.

Сейчас Коллегия выборщиков состоит из 538 человек, следовательно, для того, чтобы стать президентом, кандидат должен получить поддержку минимум от 270 из них. Чем больше штат – тем больше у него выборщиков, но при этом есть заметные искривления в пользу небольших штатов. К примеру, в огромной Калифорнии один выборщик приходится на 600 тысяч избирателей, а в малозеселенном Вайоминге – на 200 тысяч.

Почти везде победитель голосования в отдельном штате получает все положенные этому штату места в коллегии выборщиков, отрыв от второго места значения не имеет. Исключения – штаты Небраска и Мэн.

Такая двустепенчатая система приводит к тому, что набравший большинство голосов американцев кандидат в итоге может не стать президентом. В истории США такое случалось пять раз, с конца 19 века – дважды. В 2000-ом президентом стал Джордж Буш-младший, набравший на полмиллиона голосов меньше оппонента Альберта Гора. А в 2016-ом Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон, получив почти на три миллиона меньше голосов в целом по стране.

Выборщики от каждого штата обычно голосуют за кандидата-победителя в этом штате. Бывали случаи, когда они отдавали голос за его конкурента, но на итог выборов эти "перебежки" ни разу не повлияли.

Что такое "колеблющиеся штаты" и как они определяют судьбу голосования?

Большинство штатов в США делятся на "красные" и "синие". В "красных" большей популярностью пользуется Республиканская партия, в "синих" – Демократическая. При этом симпатии избирателей довольно устойчивы, за период одной президентской кампании их поколебать почти нереально.

Карта "красных" и "синих" штатов США (фото: 270towin.com)

Это означает, что и вести в них активную кампанию нет смысла, если итог выборов заранее понятен. Тем более, что не имеет практического значения, наберет ли победитель условных 55% или 99% голосов в этом штате – все равно он получит одинаковое количество выборщиков от этого штата.

Потому на каждых выборах обычно есть несколько "колеблющихся штатов", где разрыв между кандидатами небольшой и агитация имеет смысл. Обычно такие штаты получают непропорционально большое внимание от кандидатов, в ущерб остальным, особенно в последние недели перед голосованием.

Перечень "колеблющихся штатов" плавно меняется со временем. На выборах-2024 таких обычно выделяют шесть: Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Невада, Аризона, Джорджия.

Почему в США всегда говорят только о двух кандидатах в президенты?

Исключительно мажоритарная система выборов в США, по принципу "победитель забирает все" привела к историческому доминированию только двух партий: Республиканской и Демократической. Следовательно, реальные шансы на победу имеют только выдвинутые ими кандидаты. С середины 19 века президентами США становились исключистельно они.

Тем не менее, в США на президентских выборах обычно баллотируется больше двух человек, к примеру, на выборах-2020 было представлено десять кандидатов. При этом каждый штат определяет состав бюллетеня самостоятельно, выдвигая к претендентам условия, вроде сбора определенного числа подписей или внесения залога (многие кандидаты от малых партий или беспартийные отсеиваются уже на этом этапе).

Как правило, "кандидаты от третьих партий" (не Демократической и не Республиканской) набирают на выборах считанные проценты или даже доли процента голосов. С 1990-х лучшим "третьим" кандидатом был бизнесмен Росс Перо, набравший на выборах 1992 и 1996 годов 19% и 8% голосов соответственно (но такие высокие цифры – исключение из правила).

Но в условиях высоконкурентных выборов, вроде нынешних, даже доли процента "третьих кандидатов" могут оказывать влияние на общий итог. К примеру, судьбу выборов-2000 решила Флорида, где Джордж Буш-младший обогнал Альберта Гора лишь на пятьсот с лишним голосов. Практика выдвижения спойлеров (заведомо непроходных кандидатов, единственная задача которых – отнять голоса у оппонента) в целом не характерна для американской политики. Но некоторые "третьи кандидаты" на практике как раз и могут сыграть роль таких спойлеров.

На нынешние выборы уже заявились несколько кандидатов от "третьих сил". Если отсеять совсем уж маргинальных политиков, имеет смысл обратить внимание на вероятного выдвиженца Партии зеленых Джилл Стайн, для которой это могут быть уже третьи президентские выборы. В 2016-ом она набрала чуть более процента голосов в целом по стране, по итогам тех выборов ее обвиняли в связях с Россией, якобы оказывавшей ей поддержку. В случае похода на выборы-2024 Стайн будет отнимать голоса в первую очередь у Байдена.

Еще один "третий кандидат" – философ и политический активист Корнел Уэст, который идет на выборы как независимый выдвиженец. В тех штатах, где он сможет попасть в бюллетени, он в основном будет отнимать голоса также у Байдена.

Но самый примечательный "третий кандидат" – Роберт Френсис Кеннеди-младший, племянник экс-президента США Джо Байдена. В прошлом – довольно известный адвокат и активист-эколог, он со временем стал озвучивать все более экстравагантные взгляды. В частности, во время пандемии коронавируса он стал видным антивакцинатором, поддерживает различные конспирологические теории: от влияние 5G-технологий на возникновение рака до обвинений в адрес Билла Гейтса о его намерениях "чипировать человечество".

Роберт Френсис Кеннеди-младший (фото: Getty Images)

Кеннеди-младший изначально собирался претендовать на выдвижение от Демократической партии, но ожидаемо не нашел поддержки и теперь идет в президенты как независимый кандидат. Он не смог попасть в бюллетени в большинстве штатов, но вполне может повлиять на итоги выборов в отдельных "колеблющихся штатах". В опросах в целом по стране он набирает около 8-10% поддержки. При этом, самое главное, эти голоса он примерно поровну "отъедает" и у Байдена, и у Трампа, но пропорция меняется со временем. Не исключено, что именно "фактор Кеннеди" в итоге станет решающим для исхода президентских выборов.

Как происходит само голосование?

Большинство американцев голосуют традиционно, бумажными бюллетенями на участке. Многие участки вместо урн оборудованы специальными машинами для считывания бюллетеней, что значительно ускоряет их подсчет. Также популярны и электронные машины для голосования с тач-скрином. Кроме того, весьма распространено досрочное голосование и голосование по почте – последний вариант был особенно популярен на прошлых выборах-2020, в разгар пандемии коронавируса.

Примечательно, что при голосовании избирателю обычно не надо показывать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, вроде водительских прав. Достаточно назваться и расписаться – а член комиссии сверит подпись с той, которая была поставлена при регистрации избирателем и выдаст бюллетень. Предварительная регистрация в США обязательна для участия в выборах, за исключением штата Северная Дакота.

Еще одна "фишка" выборов в США – во многих штатах избиратель может сам вписать в бюллетень нравящегося ему кандидата. Причем кого угодно – в электоральной практике случались примеры голосования и за Микки Мауса, и за Иисуса Христа. Но иногда "вписанный" кандидат может показать приличный результат – к примеру, социалист Берни Сандерс на выборах-2016 таким образом собрал более ста тысяч голосов в целом по стране.

Могут ли снять с гонки Дональда Трампа?

Экс-президенту США и кандидату от республиканцев выдвинута почти сотня обвинений по четырем уголовным делам. Вскоре должен закончиться первый из них, о сокрытии "выплат за молчание" порнозвезде Сторми Дэниелс. Но даже если будет утвержден обвинительный приговор, на возможность Трампа избираться он не повлияет.

Во-первых, Трамп наверняка будет оспаривать его в судах высших инстанций, и эти процессы едва ли закончатся до выборов. Во-вторых, американское законодательство в принципе не запрещает баллотироваться в кандидаты не только осужденным, но и тем, кто отбывает реальный срок за решеткой. Так, в 1920 году кандидат-социалист Юджин Дебс вел кампанию прямо из тюрьмы и в итоге набрал 3,5% голосов в целом по стране. Другие попытки отстранить Трампа от выборов, например, из-за его причастности к штурму Капитолия в начале 2021 года, также не увенчались успехом.

Парадоксальным образом, в случае признания виновным Трамп, хоть и сможет баллотироваться в президенты, но сам голосовать не сможет. Почти во всех штатах США осужденные по уголовным делам не имеют права голосовать на выборах.