"Ингулец" с рекордом голкипера шокировал "Ворсклу" в открытии тура УПЛ

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Ворскла" – "Ингулец" – 0:3

Голы: Лосенко, 1, Пятов, 15, Белоцерковец, 90+3

Нереализованный пенальти: Скляр (В), 48

"Ингулец", приехавший в Полтаву в статусе последней команды лиги, шокировал хозяев уже на 21 секунде. Во время атаки гостей, после серии ошибок, мяч отскочил к полузащитнику Лосенко. Он не раздумывая пробил по воротам Исенко – и этот пушечный выстрел едва не порвал сетку.

Понятно, что такой сверхбыстрый гол сломал всю стратегию полтавчан, какой бы она ни была. Но пока подопечные Юрия Максимова приходили в себя, они получили еще один неприятный сюрприз.

На 15-й минуте "Ингулец" отличился во второй раз, после того, как Пятов в штрафной переиграл сразу трех игроков хозяев и с носка пробил точно в дальний угол. Самое интересное, что гости после этого дубля не успокоились и еще некоторое время играли активнее хозяев. И только под занавес тайма "Ворскла" немного пришла в себя.

А в начале второго – полтавчане получили идеальный шанс сократить счет. Гости в собственной штрафной нарушили правила на Ндукве и судья назначил пенальти. Бить взялся Скляр, однако голкипера соперников Паламарчука переиграть не смог.

Это был 5-й пенальти подряд, отбитый Паламарчуком в УПЛ. Таким образом, вратарь "Ингульца" повторил рекордную серию Дмитрия Ризныка, который в сезоне 2021/22 также отразил пять подряд пенальти, выступая, кстати, за "Ворсклу".

Такая серия неудач совсем выбила игроков полтавского клуба из колеи. Единственное, что они смогли создать у ворот соперника – удар Пердуты в перекладину под занавес игры. А гости в компенсированное время сумели забить и третий гол.

"Ингулец" одержал первую победу в сезоне, которая, впрочем, не позволила ему покинуть последнюю строчку в таблице. Команда имеет 9 очков и уступает "Левому Берегу" по дополнительным показателям. К тому же, у киевлян игра в запасе. "Ворскла" с 16-ю баллами пока остается 11-й.