Інформаційна атака на курятину без антибіотиків

З 14.08.2019 на підприємство ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» здійснюється інформаційна атака в ЗМІ, влаштована недобросовісними конкурентами.

В фейкових новинах, які масово з’явились в один проміжок часу на десятках ресурсів стверджується нібито курятина ТМ «Епікур» - не пройшла перевірку якості та в ній виявлена ​​небезпечна бактерія сальмонела. Однак, як ви могли помітити, в таких публікаціях відсутні жодні істотні докази правдивості інформації.

Сфабриковане фото, яке маніпулятивним чином подається, як висновок лабораторних досліджень продукції «Епікур» має ряд порушень та не відповідає затвердженому вигляду експертних висновків. А саме: відсутня інформація де, коли і ким були відібрані зразки продукції, в якому закладі проводились дослідження, відсутня печатка та підпис відповідального фахівця установи. Крім того, якщо нібито на 4 добу зберігання продукції виділено сальмонелу то на 7 та 8 добу вона також повинна виділятися. Також не збігаються дати та дні зберігання продукції, а зображена на фото упаковка з плівкою відповідає старому дизайну, який був змінений з 11.04.2019 р. Такі публікації є наклепом на бренд Епікур, яки ми будемо вирішувати у судовому порядку.

На підприємстві повністю впевнені в якості та безпеці продукції «Епікур», це підтверджують експертні висновки державних сертифікованих лабораторій, з якими ви можете ознайомитись.

«Це фейк, очевидно, що конкуренти вдаються до таких маніпуляцій, замість того, щоб ставати кращими та підвищувати власні стандарти. Ми повністю впевнені в якості та безпеці продукції Епікур, це підтверджують експертні висновки державних сертифікованих лабораторій» — відповідає, генеральний директор ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» — Аліна Сич.

Нагадуємо, що виробництво ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» сертифіковано за стандартом ISO 22000:2005, який підтверджує, що підприємство виконує вимоги до безпеки харчової продукції, безперервно стежить за її якістю на всіх етапах виробництва. Якість сировини та готової продукції регулярно перевіряється у власних та державних сертифікованих лабораторіях.