До інформації від України треба ставитися дуже обережно, - Мін'юст США

Міністр юстиції США Вільям Барр застеріг від інформації, що надходить з України та порекомендував не довіряти беззастережно. Про це повідомляло РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, що Барр заявив про це на пресконференції після того, як голова юридичного комітету Сенату Ліндсі Ґрем в ефірі сказав, що Мін'юст розпочав процес. А тому особистий адвокат президента Дональда Трампа Руді Джуліані може надати інформацію, і міністерство визначить, чи її можна верифікувати.

"Ми маємо бути дуже обережними в тому, що стосується будь-якої інформації з України. В Україні є дуже багато порядків денних. Є багато течій, і ми не можемо беззастережно довіряти всьому, що отримуємо з України", - сказав Барр.

Також він додав, що Міністерство юстиції почало процес, у рамках якого приймає й оцінює інформацію стосовно України, зокрема ту, яку може надати Джуліані.

Нагадаємо, Мін'юст США отримує інформацію про колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина-бізнесмена Хантера Байдена від Джуліані.

Як повідомляло РБК-Україна, адвокат Трампа Рудольф Джуліані нещодавно заявив, що президент США Дональд Трамп не повинен відмовлятися від розслідування діяльності Джо Байдена в Україні. Сам Джуліані зізнався, що досі шукає "більше інформації" про діяльність Байдена в Україні.