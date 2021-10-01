Інфляція в єврозоні прискорилася до 13-річного максимуму через подорожчання енергоносіїв

Зростання споживчих цін в єврозоні у вересні прискорилося до 3,4% в річному численні і, ймовірно, буде ще вище. Інфляція знаходиться на максимумі з вересня 2008 року - місяця початку світової фінансової кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reutеrs.

Ціни зростали в основному через різке зростання цін на енергоносії, але також позначився вплив вузьких місць у виробництві та доставці, оскільки ціни на товари тривалого користування зросли на 2,3% з серпня.

Зі зростанням цін на природний газ і вузькими місцями, що впливають на все, від виробництва автомобілів до виробництва комп'ютерів, інфляція може досягти 4% до кінця року, що вдвічі перевищує цільовий показник ЄЦБ. Центробанк очікує відносно швидкого зниження на початку 2022 року.

Але збої в ланцюжку поставок, схоже, посилюються, підвищуючи ймовірність того, що горб інфляції перейде в базові ціни і створить більш постійний тиск у міру того, як фірми коригують політику ціноутворення і заробітної плати.

На даний момент ЄЦБ дотримується своєї думки про те, що цей сплеск інфляції швидко закінчиться і зростання цін буде залишатися нижче цільового показника на довгі роки, що зажадає зниження вартості запозичень.

Але президент ЄЦБ Крістін Лагард на цьому тижні перейшла на більш обережний тон, вказавши на підвищені ризики інфляції.

Тим часом ринкові економісти змінюють свої погляди, стверджуючи, що центральні банки можуть недооцінювати інфляційний ризик.

"Ми вважаємо, що висока ймовірність того, що ця інфляція буде менш тимчасовою, ніж припускають всі центральні банки, включаючи ЄЦБ. Споживачі можуть почати вимагати підвищення заробітної плати, і корпорації можуть задовольнити їх, оскільки вони можуть перекласти більш високі витрати на більш високі кінцеві ціни", - сказав економіст BNP Paribas Луїджі Сперанца.