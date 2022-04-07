Через інфляцію та санкції в РФ виникли проблеми з виконання військового замовлення, - розвідка

У Росії через інфляцію та санкції виникли проблеми виконання військового замовлення. Зокрема, інфляція через введені санкції поглинає передбачені під виробництво зброї кошти. А додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Повідомляється, що це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.
Зокрема, для уникнення підвищення цін уряд РФ дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Однак, це не призвело до очікуваного результату.
"Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного "єдиного виконавця" військового замовлення", - йдеться у повідомленні.
Також на даний час виконання замовлення МО РФ поставлено під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками.
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