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Через інфляцію та санкції в РФ виникли проблеми з виконання військового замовлення, - розвідка

Російська військова техніка (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

У Росії через інфляцію та санкції виникли проблеми виконання військового замовлення. Зокрема, інфляція через введені санкції поглинає передбачені під виробництво зброї кошти. А додаткові кошти в бюджеті РФ відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Повідомляється, що це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Зокрема, для уникнення підвищення цін уряд РФ дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Однак, це не призвело до очікуваного результату.

"Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного "єдиного виконавця" військового замовлення", - йдеться у повідомленні.

Також на даний час виконання замовлення МО РФ поставлено під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області прикордонники знищили пункт забезпечення окупантів.

Також ми писали, що ЗСУ розбили підрозділ російської артилерії в Херсонській області.

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