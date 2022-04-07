Через інфляцію та санкції в РФ виникли проблеми з виконання військового замовлення, - розвідка

Повідомляється, що це стало відомо з отриманої доповіді апарату уряду РФ стосовно проблемних питань в ході виконання контрактів державного замовлення підприємствами оборонно-промислового комплексу.

Зокрема, для уникнення підвищення цін уряд РФ дозволив укладати контракти з єдиним постачальником. Однак, це не призвело до очікуваного результату.

"Ціна виконання робіт все одно зросла через суттєве подорожчання матеріалів та комплектуючих. А наполягання міністерства оборони РФ на фіксації цін призводить лише до збитків для визначеного "єдиного виконавця" військового замовлення", - йдеться у повідомленні.

Також на даний час виконання замовлення МО РФ поставлено під питання через брак коштів та неузгодженість дій між урядом і виробниками.