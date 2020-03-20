Інфікована коронавірусом харків'янка перебуває в Київській області, - голова ОДА

У Харківській області немає інфікованих коронавірусом COVID-19. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

За його словами, підтверджений випадок зараження зафіксований у 37-річної харків'янки, яка перебуває на території Київської області.

"Коронавірус підтверджено у 37-річної харків'янки, яка повернулась 11 березня з Франції і відтоді і дотепер перебуває на території Київської області. Станом на цю годину, на території регіону зафіксованих хворих на коронавірус немає", - написав Кучер.

Нагадаємо, в Україні кількість заражених коронавірусом зросла до 41 людини. Два нових випадки зафіксовано у Київській та Тернопільській областях.

Раніше у Центрі громадського здоров'я України підтвердили третій випадок коронавірусу в Київській області.

Сьогодні Кабінет міністрів України оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в Києві через спалах коронавірусу. Також надзвичайна ситуація була оголошена у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях, де вчора підтвердили перші випадки коронавірусу. До цього надзвичайну ситуацію оголосили у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Київській.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд може прийняти рішення щодо введення надзвичайної ситуації ще в кількох регіонах через спалах коронавірусу.