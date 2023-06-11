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Инфекций не обнаружили. В Минздраве успокоили украинцев из-за подрыва ГЭС

Фото: министр здравоохранения Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В подтопленных районах, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС, не обнаружили опасных инфекционных заболеваний. Эпидемическая ситуация на юге контролируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко в эфире телемарафона.

"Сегодня у нас нет случаев инфекционных болезней, связанных с последствиями подтопления. Было несколько случаев гастроэнтероколитов, но они даже не с этой территории, которая попала в зону подтопления. Эпидситуация сегодня контролируемая, стабильная, но напряженная", - заявил он.

Министр отметил, что вода в централизованной водопроводной сети полностью отвечает санитарным нормам и безопасна для потребления. Специалисты продолжают проверять воду.

При этом, по словам Ляшко, в поверхностных водах в южных регионах было зафиксировано превышение микробиологических показателей. Это свидетельствует об опасности воды и ее загрязнении.

Ляшко призвал жителей подтопленных регионов не купиться в поверхностных водах, не употреблять ее и выловленную рыбу.

Последствия взрыва ГЭС

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экоциду и массовому морю рыбы. Под водой оказалось 30% природно-заповедного фонда Херсонской области, а Каховское водохранилище из-за разрушения дамбы находится на грани исчезновения.

В Кабмине посчитали, что оккупанты нанесли окружающей среде ущерб на 55 млрд гривен.

Напомним, жителям пострадавших регионов запретили ловить и употреблять в пищу рыбу. Минздрав призывает пить только бутилированную воду.

Какие риски несет наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС и есть ли угроза эпидемии - читайте в материале РБК-Украина.

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Каховская ГЭСВиктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения УкраиныЭпидемия