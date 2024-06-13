Инфаркт и инсульт: как распознать и оказать первую помощь

Инфаркт и инсульт - это два жизнеугрожающих состояния, которые имеют ряд серьезных последствий. Но мало кто знает, чем именно они отличаются.
Подробнее о том, как отличить инфаркт от инсульта и как действовать в каждом из случаев, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Для начала следует разобраться, что же такое инфаркт и чем он отличается от инсульта.
Инфаркт - это отмирание тканей из-за недостаточного кровоснабжения пораженного участка. Это может быть вызвано закупоркой артерий, разрывом, механическим сдавлением или сужением сосудов. Возникшее в результате поражение называется инфарктом.
Инфаркт может поражать:
Основное отличие инфаркта от инсульта в том, что инсульт - это нарушение мозгового кровообращения, которое происходит по двум причинам:
Основная разница инсульта и инфаркта в том, что инсульт вызывается блокировкой притока крови к мозгу, а сердечный приступ вызывается блокировкой притока крови к сердцу.
Инфаркт
Основным симптомом инфаркта миокарда является интенсивная сжимающая боль в грудной клетке или в области сердца. Иногда боль настолько острая, что вызывает развитие кардиогенного шока, который проявляется следующими симптомами: пациент бледнеет, у него выступает холодный пот, появляется нарастающая слабость, показатели артериального давления падают до уровня 90/60 мм рт. ст. и даже ниже.
Однако далеко не всегда болезнь проявляется именно так. Человек может испытывать только дискомфорт в области грудной клетки и перебои в работе сердца. Кроме того, случаются нетипичные случаи инфаркта миокарда:
Инсульт
Есть ряд определенных симптомов, по которым можно определить патологию мозгового кровообращения:
Даже если присутствуют не все признаки, нужно как можно быстрее вызвать врача и описать, какие симптомы у больного.
Инфаркт первая помощь
Если вы заметили у себя или у кого-либо первые признаки инфаркта, необходимо сразу же оказать первую помощь. В первую очередь нужно немедленно вызвать скорую помощь, а до ее приезда выполнить следующие действия:
Сесть или посадить человека в удобное положение. Лучшее положение – на полу, ноги согнуты в коленях, голова и плечи поддерживаются. Также можно сесть в кресло с подлокотниками или лечь в постель с приподнятым изголовьем.
Принять аспирин (0,25 г разжевать и проглотить).
Аспирин помогает предотвратить свертываемость крови. При приеме во время сердечного приступа он может снизить повреждение сердца. Не принимайте аспирин, если у вас аллергия на него или врач запретил принимать этот препарат.
Принять нитроглицерин (0,5 мг в виде спрея или под язык). Если вы думаете, что у вас или у человека сердечный приступ, и ваш врач раньше прописал вам нитроглицерин, принимайте его в соответствии с указаниями в ожидании неотложной медицинской помощи.
Начать сердечно-легочную реанимацию, если человек без сознания. Если человек не дышит или нет пульса, начните делать сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи.
Сильно нажимайте на центр грудной клетки человека в достаточно быстром ритме - от 100 до 120 нажатий в минуту.
Среди факторов риска, являющихся причиной инфаркта и инсульта, выделяются следующие:
Напомним, ранее мы объясняли, как бороться с артериальной гипертонией.
В то же время РБК-Украина развеяло основные мифы о боли в сердце.
При подготовке публикации использовались материалы: Министерство здравоохранения Украины, Национальная служба здоровья Украины, doc.ua.
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