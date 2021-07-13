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Індонезія стала першою в світі за кількістю нових випадків COVID-19

Автор: Артур Родивилов

За добу, 11 липня, у світі виявили 390 026 нових випадків COVID-19. Лідером за кількістю заражень стала Індонезія.

Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, в Індонезії - 40 427 випадків, у Великобританії - 34 471, в Індії-30 827. Крім того, в Росії - 25 140 заражень, в Ірані - 20 829.

Україна з 174 хворими знаходиться на 84 місці в світі між Мальтою і Норвегією, а в Європі - на 18 місці.

За добу 6387 осіб у світі померли. За цим показником Україна на 58 місці в світі і на 8 - серед європейських країн.

Нагадаємо, що в Україні 11 липня виявили 174 нових випадків коронавірусу, втім, жодного нового зараження не було в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 241 217 осіб; одужали 2 177 529 осіб; летальних випадків - 52 604.

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