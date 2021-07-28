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Індонезія стала лідером за кількістю смертей від коронавірусу за добу

Автор: Артур Родивилов

За добу, 26 липня, у світі діагностували понад 577 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19. В Індонезії зафіксували рекордні 2 069 смертей від коронавірусу на добу.

Про це повідомляє "РБК Украина" з посиланням на дані сайту Worldometers.

Далі за кількістю смертей в рейтингу знаходяться Бразилія та Іран. Найбільше хворих виявили в США, Індонезії, Індії.

Зокрема, у США зафіксували понад 61 тисячу, в Індонезії - понад 45 тисяч нових заражень, в Індії - понад 42 тисячі випадків.

Україна серед країн світу посідає 67 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 13 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Іспанія, Великобританія, а добовою смертністю від коронавірусу - Росія, Великобританія, Іспанія.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що ситуація з COVID у світі погіршується, "Дельта" стає gипанівним штамом.

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