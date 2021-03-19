19 березня Індонезія дозволила використання вакцини AstraZeneca після того, як регулятор медпрепаратів Європейського Союзу заявив про її безпечність. Країна 8 березня отримала 1,1 мільйона доз вакцин цієї компанії в рамках глобальної ініціативи COVAX.
Про це повідомляє Associated Press.
"Переваги використання COVID-вакцини AstraZeneca перевищують можливі ризики, тому ми можемо почати її використовувати", - йдеться у повідомленні Індонезійського управління з питань харчових продуктів і медикаментів.
Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не бачить жодних доказів того, що вакцина винна у виникнення тромбів.
Індонезійське агентство зазначило, що ризик смерті від COVID-19 набагато більший, "тому громада повинна робити щеплення проти COVID-19 згідно з визначеним графіком".
8 березня Індонезія отримала 1,1 мільйона доз вакцини AstraZeneca через глобальну ініціативу доступу країн до вакцин COVAX. Ще 10 мільйонів очікується наступного місяця.
Вакцина AstraZeneca - друга, що надійшла в Індонезію після вакцини, виготовленої китайською біофармацевтичною компанією Sinovac.
Індонезія має намір щепити понад 181 мільйонів із 270 мільйонів людей до березня 2022 року в рамках безплатної вакцинації, розпочатої в січні.
Найбільша економіка Південно-Східної Азії поставила на паузу використання вакцини AstraZeneca після аналогічного кроку більше десятка країн Європи через занепокоєння деякими випадками утворення тромбів.
Нагадаємо, французький медичний регулятор 19 березня схвалив відновлення використання COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Однак зазначив, що її слід вводити лише людям у віці 55 років і старше.