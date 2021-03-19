Індонезія дозволила використання вакцини AstraZeneca

"Переваги використання COVID-вакцини AstraZeneca перевищують можливі ризики, тому ми можемо почати її використовувати", - йдеться у повідомленні Індонезійського управління з питань харчових продуктів і медикаментів.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не бачить жодних доказів того, що вакцина винна у виникнення тромбів.

Індонезійське агентство зазначило, що ризик смерті від COVID-19 набагато більший, "тому громада повинна робити щеплення проти COVID-19 згідно з визначеним графіком".

8 березня Індонезія отримала 1,1 мільйона доз вакцини AstraZeneca через глобальну ініціативу доступу країн до вакцин COVAX. Ще 10 мільйонів очікується наступного місяця.

Вакцина AstraZeneca - друга, що надійшла в Індонезію після вакцини, виготовленої китайською біофармацевтичною компанією Sinovac.

Індонезія має намір щепити понад 181 мільйонів із 270 мільйонів людей до березня 2022 року в рамках безплатної вакцинації, розпочатої в січні.

Найбільша економіка Південно-Східної Азії поставила на паузу використання вакцини AstraZeneca після аналогічного кроку більше десятка країн Європи через занепокоєння деякими випадками утворення тромбів.