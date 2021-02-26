Індонезія дозволила приватну схему вакцинації від COVID

Індонезія видала дозвіл на приватну схему вакцинації від COVID. Місцеві компанії зможуть викуповувати у держави вакцини, щоб прищеплювати своїх співробітників.

Повідомляється, що така схема буде діяти разом з національною програмою. На сьогодні четверта за чисельністю населення країна планує вакцинувати понад 181 млн осіб приблизно за рік. У той же час бізнес наполягав на більш швидкої вакцинації своїх співробітників, щоб відкрити економіку.

Очікується, що компанії зможуть викуповувати вакцини і робити щеплення працівникам і членам їх сімей у медичних центрах. У приватній схемі будуть використовуватися вакцини AstraZeneca і Novavax в той час, як в національній програмі використовується Sinovac Biotech.

Проте експерти вже критикують приватну схему, оскільки вакцини в Індонезії залишаються дефіцитом, а вихід на ринок приватних компаній може ще більше погіршити дисбаланс.