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Індонезія дозволила приватну схему вакцинації від COVID

Автор: РБК-Україна

Індонезія видала дозвіл на приватну схему вакцинації від COVID. Місцеві компанії зможуть викуповувати у держави вакцини, щоб прищеплювати своїх співробітників.

Відповідне рішення прийняло Міністерство охорони здоров'я Індонезії, передає Reuters.

Повідомляється, що така схема буде діяти разом з національною програмою. На сьогодні четверта за чисельністю населення країна планує вакцинувати понад 181 млн осіб приблизно за рік. У той же час бізнес наполягав на більш швидкої вакцинації своїх співробітників, щоб відкрити економіку.

Очікується, що компанії зможуть викуповувати вакцини і робити щеплення працівникам і членам їх сімей у медичних центрах. У приватній схемі будуть використовуватися вакцини AstraZeneca і Novavax в той час, як в національній програмі використовується Sinovac Biotech.

Проте експерти вже критикують приватну схему, оскільки вакцини в Індонезії залишаються дефіцитом, а вихід на ринок приватних компаній може ще більше погіршити дисбаланс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцинація від коронавірусу вже почалася у понад половині країн світу. У загальній складності щеплено понад 225 млн осіб.

Також повідомлялося, що зберігати COVID-вакцину Pfizer можна в звичайній морозильній камері протягом двох тижнів. Раніше зберігання передбачалося тільки при температурі близько -80.

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Новини України ИндонезиявакцинаціяCOVID-19
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