Індійський винищувач збив пакистанський безпілотник

Винищувач використовував ракету класу "повітря - повітря"

Индийский истребитель Су-30 сбил пакистанский беспилотник после того, как тот нарушил воздушное пространство страны в районе города Биканер в штате Раджастхан в связи с эскалацией конфликта Индии и Пакистана. Об​ этом сообщает агентство ANI.

Истребитель использовал ракету класса "воздух - воздух". Источники The Economic Times отмечают, что дрон занимался разведкой индийских военных позиций в пустыне.

Напомним, Пакистан и Индия 4 марта возобновили обстрелы на линии контроля в индийском штате Джамму и Кашмир. Перемирие продолжалось два дня. До этого в обстрелах погибли 11 человек. Пакистанская сторона заявила, что в результате обстрелов на пакистанской стороне Кашмира погибли 7 человек. В свою очередь в Индии сообщили о 4 жертвах.

Отметим, что 27 февраля между Пакистаном и Индией произошел воздушный бой, в котором участвовали 32 самолета. В результате сообщили, что Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Однако в Пакистане заявили, что это был не их самолет.