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В Индии на военной базе произошла стрельба: есть погибшие

Фото: в Индии стреляла стрельба на военной базе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В индийском штате Пунджаб произошла стрельба на военной базе, погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

"Лица нападающего и погибших пока не были установлены", - сообщает издание.

Предварительно известно, что нападавший был одет не в военную форму. Правоохранительные органы считают, что инцидент не связан с терроризмом. Также полиция приказала всем собравшимся на военной базе не покидать ее территорию.

Напомним, что 10 апреля в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, произошла стрельба.В результате пострадали шесть человек, среди которых полицейский.

В тот же день в турецком городе Чорум произошла стрельба у выхода из мечети, в результате которой шесть человек были ранены.

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Индия