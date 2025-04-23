В Индии боевики расстреляли группу туристов. Украина резко осудила ужасное нападение

Нападение в Индии

Группа вооруженных людей во вторник, 22 апреля, совершила нападение на иностранных туристов в Пахалгаме, популярном среди отдыхающих месте в живописном горном регионе Индии (регион Гималаев).

Боевики открыли огонь по туристам на территории Джамму и Кашмира.

Что известно о жертвах

Как рассказали Reuters источники в службе безопасности Индии на условиях анонимности, количество жертв составило от 20 до 26.

"Обстрел произошел на наших глазах. Мы думали, что кто-то запускает петарды, но когда мы услышали, как другие люди (кричали), мы быстро выбрались оттуда... чтобы спасли себе жизнь, и убежали", - сказал один из свидетелей индийской телекомпании India Today.

Газета Indian Express писала со ссылкой на неизвестного высокопоставленного офицера полиции, что нападение произошло на поляне вне дорог, и в нем участвовали двое или трое боевиков.

По словам министра Джамму и Кашмира Омара Абдуллы в публикации на X, количество погибших "еще устанавливается, поэтому я не хочу вдаваться в эти подробности".

Он добавил, что эта атака "намного масштабнее любых нападений, которые мы видели против гражданских за последние годы".

Также отмечается, что национальность жертв в настоящее время неизвестна.

Нападение, вероятно, совершили боевики "Кашмирского сопротивления"

Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная боевая группировка "Кашмирское сопротивление". В заметке в соцсети представители данной группировки выражали недовольство тем, что в регионе расселили более 85 000 "чужаков", что повлекло "демографические изменения".

Также в сообщении боевиков указывалось, что "насилие будет направлено против тех, кто будет пытаться незаконно поселиться".

Тут стоит отметить, что по последним данным регионального правительства провинции Джамму и Кашмир, где расположен Пахалгам, за последние два года почти 84 000 неместных жителей Индии получили право на проживание на этой территории.

Реакция Украины

На трагические события в Индии отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. В своей заметке в соцсети он отметил, что украинская сторона "решительно осуждает ужасное нападение в Пахалгаме, индийский штат Джамму и Кашмир, которое унесло много жизней".

"Когда убивают невинных людей, это вызывает невыносимую боль. Такое насилие не имеет никакого оправдания. В этот печальный день Украина солидарна с Индией", - говорится в публикации министра на Х.