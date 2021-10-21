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Індія ввела мільярдну дозу вакцини проти COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

В Індії зробили мільярд щеплень проти коронавірусу. Країна планує повністю вакцинувати до кінця року 944 млн дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Індія - друга країна після Китаю, яка зробила мільярд щеплень вакцини проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що наразі Індії проводиться в середньому 5 млн щеплень за добу.

Так, першу дозу вакцини отримали 75% дорослого населення, а 30% країни повністю вакциновані.

Відомо, що 7 із 28 штатів вакцинували першою дозою 100% дорослого населення.

Зокрема, більшість жителів країни були щеплені вакциною Astrazeneca, а також використовувався інший вітчизняний препарат Bharat Biotech, однак він не отримав схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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ІндіяВакцина від коронавірусу