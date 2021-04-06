Індія може відновити постачання вакцини Covishield в червні

Він заявив, що компанія "вирішила тимчасово зробити Індію пріоритетом на поставку вакцин, - ред.) на два місяці" і сподівається потім відновити експорт.

Пунавалла зазначив, що він отримує безліч повідомлень від глав держав з вимогою відновити експорт вакцин від коронавірусу.

"Мені довелося ввічливо пояснити всім ситуацію", - сказав він, додавши, що більшість світових лідерів зрозуміли ситуацію, оскільки вони стикаються з такими ж проблемами - потребами внутрішньої політики та питаннями, піднятими опозиційними партіями та громадськістю.

При цьому глава індійської компанії не виключив, що термін затримок постачання вакцин в інші країни може збільшитися.

"Нам доведеться продовжувати постачання в Індію (якщо ріст захворюваності не зменшиться, - ред.), а не куди-небудь ще. Тому що ми повинні захищати нашу націю", - підкреслив він.

Компанія Serum Institute є ключовим постачальником програми ООН COVAX, яка спрямована на справедливий розподіл вакцин у світі. 25 березня COVAX оголосив про серйозний збій у розгортанні вакцинації, тому що сплеск інфекцій в Індії змусив Serum Institute зосередитися на задоволення внутрішнього попиту, що призвело до затримки глобальних поставок до 90 млн доз.