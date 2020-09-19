Індія стала лідером у світі за кількістю одужавших від коронавірусу

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Індії зросла за минулу добу на 93 337 і склала 5 308 014. Втім, Індія обігнала США і стала номером один по одужанню від COVID-19 в світі.

Про це повідомляє індійське Міністерство охорони здоров’я.

Коефіцієнт одужання склав на ранок суботи 79,28% від загальної кількості хворих, що, за інформацією МОЗ, є найвищим показником у світі. Там вже більше 4,2 млн одужань.

Разом з тим, країна також залишається світовим лідером по добовому приросту інфікованих. Вже більше тижня кількість нових інфікованих в середньому зростає більш ніж на 90 тисяч щодня. Індія в даний час займає друге місце в світі за кількістю виявлених випадків захворювання новою інфекцією, поступаючись тільки США.

Нагадаємо, в Індії за добу зареєстровано майже 100 тисяч заражених коронавірусом. Ще більше тисячі людей померли від цієї хвороби.

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