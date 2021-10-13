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Індія після семимісячної перерви відновила експорт COVID-вакцин

Автор: Сергій Пишкін

Індія заявила про поновлення експорту вакцин проти коронавірусу. Протягом наступних декількох місяців країна планує збільшити поставки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відновлення експорту пов’язане з тим, що в Індії більшість населення отримали щеплення від коронавірусу, а внутрішні записи продовжують накопичуватись.

Минулого тижня країна направила до Ірану першу партію вакцин Covaxin виробництва індійської компанії Bharat Biotech. Загалом Індія експортувала близько 4 млн доз.

"У міру задоволення потреб Індії у майбутньому буде збільшено постачання вакцин", - заявила робоча група уряду Індії з боротьби з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Індія призупинила експорт вакцин AstraZeneca в березні.

Через декілька місяців, МОЗ України прийняло рішення розірвати контракт з країною щодо поставки COVID-вакцин.

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ІндіяВакцинаціяКоронавірус