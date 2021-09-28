Індія дозволила випробувати вакцину Novavax на дітях 7-11 років

Індійський регулятор лікарських засобів дозволив випробувати вакцину від коронавірусу на дітях віком 7-11 років. Мова йде про американський препарат Novavax.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вказано, що Інститут сироватки провів випробування своєї вакцини проти коронавірусу у віковій групі 12-17 років та вже представив дані про протестованих 100 учасників.

Зазначено, що хоч Novavax ще не схвалена індійськими органами охорони здоров'я, однак індійський регулятор очікує, що вакцина буде рекомендована для осіб віком до 18 років вже в січні або лютому наступного року.

Наразі ж Індія вже встигла зробити більш як 870 мільйонів щеплень від COVID-19, вакцинувавши 1,4 млрд осіб.