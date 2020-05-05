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Індія передала Україні препарат від коронавірусу

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 14:41
Індія передала Україні препарат від коронавірусу
Іллюстративне фото (УНІАН)

Подальший розподіл партії у 30 тис. таблеток буде здійснюватися МОЗ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба офіційно отримав від індійського посла Партха Сатпатхі партію препарату з гідроксихлорохіном, яку уряд Індії передав Україні в якості гуманітарної допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Разом з тим, у складі індійської гуманітарної допомоги до України прибула також партія вакцин від тифу, менінгіту, холери і малярії, призначених для українського миротворчого контингенту в Конго.

У прес-службі МОЗ зазначають, що уряд Індії також надав спеціальний дозвіл на комерційне придбання гідроксихлорохіну для потреб МОЗ України.

Нагадаємо, українське Міністерство охорони здоров'я включило гідроксихлорохін до протоколу лікування хворих на коронавірус. Крім того, до протоколу були внесені також експериментальні препарати "Фавіпіравір" та "Плаквеніл".

Зазначимо, в кінці минулого місяця провідний американський експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі заявив, що результати пробного дослідження лікарського засобу проти коронавірусу "Ремдесивір" показали "досить хороші новини".

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