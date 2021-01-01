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Індія схвалила вакцину AstraZeneca від коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

Індійський регулятор з контролю за медикаментами сьогодні, 1 січня, схвалив вакцину розробки Оксфордського університету і AstraZeneca для екстреного застосування. Також розглядається схвалення вакцини Pfizer.

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Про це повідомляє Reuters.

Влада Індії зацікавлена в швидкому поширенні вакцини, але не уточнюється, як скоро країна зможе почати процес вакцинації.

Зараз регулятор також розглядає заявку на екстрене схвалення вакцини від Pfizer і BioNTech, а також індійського розробника Bharat Biotech.

На сьогодні Індія є другою країною в світі за кількістю зафіксованих випадків зараження коронавірусом після США. В країні виявили майже 10,3 мільйона випадків за весь період пандемії, 149 тисяч чоловік померло.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. Це перша COVID-вакцина, яку схвалила ВООЗ.

Зазначимо, Великобританія першою в світі схвалила для використання вакцину проти коронавіруса AstraZeneca. Регулятор лікарських засобів визнав її одночасно безпечною і ефективною.

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