Індія почала тестувати вакцину від COVID-19 на людях

Фото: вакцина (РБК-Україна)

В п'ятницю була введена перша доза пробної вакцини

Клінічні випробування розробленої в Індії вакцини "Коваксин" проти COVID-19 почалися у Всеіндійському інституті медичних наук в Делі. Першу дозу ввели 30-річному жителю столиці.

Про це повідомляє Times of India.

Добровольця протягом двох годин тримали під наглядом у лікарні. Моментальні побічні ефекти у чоловіка не спостерігалися, але його будуть контролювати протягом тижня.

У препараті використовується інактивована версія білка шипа SARS-CoV-2, що має викликати реакцію імунної системи у вигляді вироблення антитіл.

Спочатку добровольцям будуть вводити малі дози препарату. Якщо виявиться, що вона безпечна, то наступній групі дозування збільшать.

За даними Університету Джонса Хопкінса, Індія посідає третє місце в світі за кількістю інфікованих.

Раніше у Великобританії підсумовували випробування вакцини від коронавірусу на людях.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

Також у ВООЗ повідомили, що перший мільярд вакцин від коронавірусу буде направлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу.