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Індія почала випробування власного назального спрею проти COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

Індійська компанія Life Sciences and Technology Center заявила про початок клінічних випробувань створеного нею назального спрею проти коронавірусу. Препарат отримав назву Savlon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на mymahanagar.

За інформацією видання, компанія планує розпочати продаж препарату після отримання всіх необхідних дозволів регулювальних органів.

Втім у компанії відмовляються детально розповідати про те, де проводиться клінічне випробування та де здійснюватиметься виробництво після отримання всіх необідних схвалень.

"На цей час ми не можемо поділитися більш детальною інформацією, оскільки клінічні випробування продовжуються", - йдеться в повідомленні.

Втім, вже відомо, що Life Sciences and Technology Center отримала схвалення індійських комітетів та зареєстрована в Реєстрі клінічних випробувань Індії (CTRI).

У компанії заявили, що їх препарат може бути ефективним та безпечним для запобігання інфекції та передачі COVID-19 поряд з вже існуючими ліками.

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ІндіяКоронавірус