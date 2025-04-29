Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана из-за теракта: детали от СМИ

Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства для Пакистана после недавнего теракта в Пахалгами. Это может привести к изменениям в авиасообщении между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.

Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства для пакистанских авиакомпаний после теракта в Пахалгами, где погибли 26 человек.

Такой шаг может существенно усложнить рейсы в Юго-Восточную Азию для "Пакистанских международных авиалиний" (PIA), заставляя их летать в обход - через Китай или Шри-Ланку.

Источники издания сообщают, что Индия также готовится запретить пакистанским судам заходить в свои порты. Правительство в Нью-Дели уже предприняло ряд шагов в ответ на атаку, которую считает терактом с пакистанским следом.

Среди мер - отмена виз для граждан Пакистана, приостановление действия Договора о водах Инда, а также сокращение количества дипломатов в Высоких комиссиях обеих стран.

Комитет по вопросам безопасности при Кабмине Индии уже распорядился закрыть пограничный переход Аттари и аннулировать визы по схеме освобождения от виз SAARC. Пакистанцам, которые въехали в Индию по этому маршруту, приказано покинуть страну до 1 мая.

Также Индия объявила персонами нон грата пакистанских военных советников и планирует отозвать своих представителей из Исламабада. Общая численность персонала в Высоких комиссиях Индии и Пакистана будет сокращена до 30 человек.

Официальный Исламабад отрицает свою причастность к нападению в Пахалгаме. В то же время Китай призвал обе стороны к сдержанности.