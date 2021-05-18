Індія не буде відновлювати експорт COVID-вакцин до жовтня, - Reuters

Таким чином, більш тривала, ніж очікувалося, затримка посилить дефіцит поставок вакцин від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Борючись з найбільшим у світі стрибком зараження коронавірусом, Індія місяць тому припинила експорт вакцин після того, як пожертвувала і продала понад 66 млн доз препаратів. Даний крок змусив країни, включаючи Бангладеш, Непал, Шрі-Ланку і багато країн Африки, шукати альтернативні поставки covid-вакцин.

Всесвітня організація охорони здоров'я, яка є одним з керівників програми COVAX, раніше закликала виробників вакцин за межами Індії заздалегідь забезпечити поставки для глобальної ініціативи, враховуючи брак вакцин з Індії.

Джерела Reuters на умовах анонімності, повідомили, що вакцинація в Індії тепер буде пріоритетною, оскільки число інфікованих коронавірусом в країні перевищило 25 мільйонів, а щоденна кількість смертей досягла рекордного рівня.

"Ми не повинні офіційно повідомляти всім країнам (про припинення експорту, - ред.), оскільки не зобов'язані це робити. Це було внутрішнє обговорення, і деякі країни попросили не очікувати зобов'язань з експорту, враховуючи поточну ситуацію в Індії", - повідомив він.

Два інших джерела повідомили, що точні терміни відновлення експорту можуть змінитися в залежності від того, як скоро Індія зможе взяти під контроль другу хвилю коронавірусу.

Раніше очікувалося, що експорт доз відновиться в червні. На питання про можливі поставки в жовтні, організація GAVI, яка теж головує в COVAX, повідомила, що очікувала від Індії 140 млн доз у травні. Але ця партія залишиться в країні.