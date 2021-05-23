Індія бореться з новою загрозою: кількість летальних випадків збільшилася

Йдеться про мукормікоз , також відомому як "чорний гриб". Ця хвороба швидко стає новою загрозою в Індії і приводом для занепокоєння.

Мукормікоз виникає під впливом слизової цвілі, яка зазвичай знаходиться в грунті, повітрі і навіть в носі і слизу людини. Він поширюється через дихальні шляхи і руйнує структури обличчя. Іноді лікарям доводиться видаляти око хірургічним шляхом, щоб інфекція не потрапила в мозок.

У суботу федеральний міністр Садананда Гауда заявив, що до цих пір в Індії було зареєстровано близько 9000 випадків захворювання, що призвело до нестачі амфотерицину B, препарату, що використовується для лікування цього стану.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що понад 250 осіб вже померли від цієї хвороби.

За словами Гауда, чиновники охорони здоров'я працюють над скороченням нестачі ліків, яких і так мало через коронавірус.

Мукормікоз має високий рівень смертності і вже був присутній в Індії до пандемії. Це не заразно, але частота його появи в останній місяць шокувала лікарів.

"Це нова проблема, і все виглядає похмуро", - сказав керівник відділу ендокринології та діабету В Max Healthcare Амбріш Мітхал

За його словами, грибкова інфекція вражає пацієнтів з ослабленою імунною системою і супутніми захворюваннями, таких як діабет і у пацієнтів, які приймають стероїди. У сільській місцевості стероїди відпускають навіть без рецепта.

"Я стикався з кількома випадками щороку, але нинішній рівень зараження лякає", - сказав Мітал.

Міністерство охорони Здоров'я Індії попросило Штати відстежувати поширення захворювання і оголосити його епідемією. Прем'єр-міністр Нарендра Моді назвав хворобу "новим викликом".